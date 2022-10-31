В Черновицкой области впервые зафиксировали прилет вражеской ракеты

11:59 31 октября Киев, Украина





Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк. 31 октября военные рф атаковали Черновицкую область. Отмечается, то это первый прилет с начала войны.Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

"В Черновицкой области есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов", - сообщил Запаранюк.

При этом он призвал не фотографировать места взрывов и дождаться официальной информации.



Напомним, утром 31 октября Украина подверглась массированной ракетной атаке. Российские ракеты прилетели в по меньшей мере 10 областей Украины. В ряде регионов сообщили о "прилетах" и повреждениях объектов инфраструктуры.