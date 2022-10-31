В Черновицкой области впервые зафиксировали прилет вражеской ракеты

31 октября военные рф атаковали Черновицкую область. Отмечается, то это первый прилет с начала войны.
Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.
Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.
При этом он призвал не фотографировать места взрывов и дождаться официальной информации.
Напомним, утром 31 октября Украина подверглась массированной ракетной атаке. Российские ракеты прилетели в по меньшей мере 10 областей Украины. В ряде регионов сообщили о "прилетах" и повреждениях объектов инфраструктуры.
Напомним, утром 31 октября Украина подверглась массированной ракетной атаке. Российские ракеты прилетели в по меньшей мере 10 областей Украины. В ряде регионов сообщили о "прилетах" и повреждениях объектов инфраструктуры.
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