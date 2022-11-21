В Черновицкой области разоблачили преступную группу занимающейся продажей наркотиков

16:44 21 ноября Киев, Украина

Правоохранители раскрыли преступную группу в Черновицкой области, которая занималась продажей амфетамина и прекурсоров к нему. Об этом сообщает МВД в понедельник, 21 ноября.



Указано, что главарем банды оказался неоднократно судимый 28-летний житель Черновцов. В свой бизнес он привлек еще троих жителей города. В их задачи входили изготовление, фасовка, сбыт амфетамина и прекурсоров.

"Реализовывался наркотик только проверенным постоянным клиентам, в частности, из мест ограничения свободы. Это позволяло фигурантам избегать распространения информации об их деятельности", – говорится в сообщении.

Во время шести обысков были изъяты наркотические вещества, стоимость которых на "черном рынке" оценивается в 800 тысяч гривен. Общая сумма изъятого, среди которого оборудование для фасовки, электронные носители информации и четыре автомобиля, составляет 2,5 млн гривен.



Организатор задержан. Ему объявили подозрение по статье о незаконном обороте прекурсоров (ч.3 ст.311 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 200 тысяч гривен. Решения по другим фигурантам будут приниматься в ходе следствия.