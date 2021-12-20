В Черновцах остановили водителя со смертельной дозой алкоголя в крови

16:26 15 Декабрь Киев, Украина





Как сообщила Патрульная полиция Черновицкой области, камикадзе остановили 14 декабря около 23:00 на ул. Русской. Водитель нарушал правила дорожного движения.



Во время общения с нарушителем инспекторы заметили, что у мужчины есть признаки сильного алкогольного опьянения. Тест показал невероятный результат – 5,0 промилле. Кстати, чтобы получить такой показатель, человеку нужно выпить около двух литров водки.



Как обратили внимание полицейские, допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством, – 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 – это относительно смертельная доза.



На водителя полицейские составили протокол согласно ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП и вынесли постановление согласно ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.



Справка. Стадии опьянения

Выделяют четыре стадии опьянения в зависимости от объемов потребленного алкоголя: В Черновцах полиция задержала водителя на Range Rover, у которого в результате зафиксировали практически максимально возможную дозу алкоголя в крови – 5.0 промилле. По медицинским оценкам такое количество «градуса» считается смертельным для человеческого организма.Как сообщила Патрульная полиция Черновицкой области, камикадзе остановили 14 декабря около 23:00 на ул. Русской. Водитель нарушал правила дорожного движения.Во время общения с нарушителем инспекторы заметили, что у мужчины есть признаки сильного алкогольного опьянения. Тест показал невероятный результат – 5,0 промилле. Кстати, чтобы получить такой показатель, человеку нужно выпить около двух литров водки.Как обратили внимание полицейские, допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством, – 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 – это относительно смертельная доза.На водителя полицейские составили протокол согласно ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП и вынесли постановление согласно ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.Выделяют четыре стадии опьянения в зависимости от объемов потребленного алкоголя:

Легкая (1,5-2,5‰) характеризуется возбужденным состоянием, частичной потерей контроля, отрицательным действием на психомоторные функции всего организма (нарушение координации движений, спутанность сознания, повышение артериального давления и др.).

Средняя (1,5-2,5 ‰) характеризуется нарушением работоспособности центральной нервной системы, мозга (неадекватное поведение, сбивчивая речь, потеря контроля над собой и др.). Такое состояние часто завершается сном. Иногда при пробуждении наблюдается амнезия, понижение работоспособности и сильная интоксикация организма.

Сильная (2,5-3,0‰) характеризуется полным отключением сознания, поражением центральной нервной системы, непроизвольным стулом. После ухода из этого состояния тяжелая интоксикация не проходит еще несколько дней, а концентрация алкоголя в организме остается достаточно высокой. При повторении состояния возможны слуховые и зрительные галлюцинации.

Стадия полного отравления алкоголем (3-5‰) При возникающих проблемах с дыханием, работой сердца, человек находится в состоянии, близком к коматозному, а вероятность смерти без вмешательства врачей становится особенно высокой.

Некоторые специалисты определяют другие стадии опьянения:

Первая стадия (до 0,3 ‰) – нет влияния алкоголя на организм;

Вторая стадия (0,3 0,5 ‰) – минимальное воздействие;

Третья стадия (0,5-1,5 ‰) – легкий уровень воздействия;

Четвертая стадия (1,5-2,5%) – средняя степень;

Пятая стадия (2,5-3 ‰) – сильное отравление;

Шестая стадия (3-5 ‰) – коматозное состояние;

Седьмая стадия (5-6 ‰) – смертельная доза.

Уже при второй стадии у человека за рулем нарушается восприятие движущихся объектов. Скорость езды может стремительно возрастать из-за необходимости адреналина. На третьей стадии отсутствует четкая оценка расстояния, отсутствуют реакции на знаки, сигналы. Координация действий нарушена. На четвертой стадии рефлексы притуплены, система и органы человека находятся в расслабленном состоянии. Отсутствует бдительность. Остальные стадии характеризуются тем, что человек может «отключиться», упасть в обморок в любой момент.