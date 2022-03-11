В Черниговской области задержан растлитель малолетних

18:21 16 октября Киев, Украина

Полиция Черниговской области открыла уголовное дело против 34-летнего мужчины, который занимался развращением несовершеннолетних девочек за деньги.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

"Полицейские отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, вместе с коллегами из Управления уголовного розыска ГУНП в Черниговской области задержали молодого человека, который предлагал несовершеннолетним девушкам интимные отношения за деньги", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина 1986 года рождения находил несовершеннолетних и малолетних девочек из малообеспеченных семей через Интернет. В процессе общения он предлагал школьницам встречи интимного характера за деньги и дорогие подарки.



Полицейские задержали 34-летнего мужчину 15 октября именно во время встречи со школьницей. Сейчас правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к другим преступлениям. Следователи открыли производство по статье 156 Уголовного кодекса Украины - развращение несовершеннолетних.