В Черниговской области задержан растлитель малолетних

Полиция Черниговской области открыла уголовное дело против 34-летнего мужчины, который занимался развращением несовершеннолетних девочек за деньги.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.
Установлено, что мужчина 1986 года рождения находил несовершеннолетних и малолетних девочек из малообеспеченных семей через Интернет. В процессе общения он предлагал школьницам встречи интимного характера за деньги и дорогие подарки.
Полицейские задержали 34-летнего мужчину 15 октября именно во время встречи со школьницей. Сейчас правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к другим преступлениям. Следователи открыли производство по статье 156 Уголовного кодекса Украины - развращение несовершеннолетних.
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