В Черниговской области сбит вражеский штурмовик - видео

12:39 05 Март Киев, Украина

В Черниговской области силы противовоздушной обороны Украины сбили еще один вражеский штурмовой самолет СУ-25 российских захватчиков. Один пилот самолета взят в плен, второй пилот погиб.

5 марта около 12:40 над г. Чернигов был сбит самолет российских оккупантов. Остатки самолета упали на окраину частного сектора.

Подразделениями ГСЧС спасены 2 человека. Осуществляется тушение четырех частных домов и двух хозяйственных построек.



В результате падения самолета на территории частного сектора обнаружены 3 авиационные бомбы ФАБ-500.