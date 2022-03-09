В Черниговской области обнаружена несанкционированная свалка

17:00 13 Октябрь Киев, Украина

СБУ Черниговской области разоблачила незаконную схему утилизации вредных отходов промпроизводства с  нарушением всех экологических норм. 
 
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"По предварительным данным, представители предприятия, которое производит картонную и бумажную продукцию, наладили механизм нелегального вывоза отходов для уклонения от финансовых затрат на их безопасную переработку. Для этого они заключили фиктивные договора с коммерческими структурами на транспортировку и утилизацию отработанных промышленных материалов. Установлено, что фигуранты вывозили производственные отходы на территорию поселка одной из отдельных территориальных общин региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время следственных действий правоохранители обнаружили несанкционированную свалку, на которой находилось почти 500 тонн отходов предприятия.
фото: незаконная свалка отходов
"В рамках уголовного производства по ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц. Также принимаются меры относительно обязательства представителей предприятия провести безопасную утилизацию выявленных отходов", - указано в сообщении.
Сообщается, что сейчас здоровью граждан ничего не угрожает.

Также отмечается, что разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно с Национальной полицией.