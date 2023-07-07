В Черниговской области более 200 населенных пунктов оказались без света

11:00 07 июля Киев, Украина





Об этом информацию опубликовал в своем канале в Телеграм начальник Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.



В результате Из-за неблагоприятных погодных условий, 222 населенных пункта Черниговской области оказались без электроснабжения.Об этом информацию опубликовал в своем канале в Телеграм начальник Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.В результате грозы и сильных ветров около сотни линий электропередач получили повреждения. Это привело к прекращению электроснабжения в 222 населенных пунктах области.

В частности, 112 населенных пунктов в Черниговском районе, 65 населенных пунктов в Нежинском районе, 3 населенных пункта в Прилуцком районе и 42 населенных пункта в Корюковском районе.



Для проведения восстановительных работ были мобилизованы все доступные ресурсы и средства Черниговской областной энергетической компании - "Черниговоблэнерго". Специалисты приступили к непрерывным усилиям по восстановлению электроснабжения в задействованных районах и населенных пунктах.