В Черниговской области, 17 ноября, произошел взрыв газа в жилом доме: с ожогами разной степени доставлен в больницу местный житель

В результат взрыва в жилом доме пострадал местный житель посёлка Замглай в Черниговской области.

Так, ближе к вечеру, 17 ноября, в 21:55 раздался взрыв газа а 4-м этаже пятиэтажного жилого дома, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты в Черниговской области.

По месту происшествия работники по защите и обороне граждан установили, что в пгт Замглай Черниговского района Репкинской ТГ на ул. Строителей, 2, в квартире №49 пострадал 68-летний житель квартиры, где произошел взрыв бытового газа. Потерпевший получил ожоги лица и конечностей разной степени.

Владелец квартиры 1953 года рождения с тяжёлым состоянием был госпитализирован в Центральную районную больницу.

Также, взрывной волной были выбиты окна из подъезда, в квартирах под номерами №53 и 54 были повреждены входные двери. В квартире пострадавшего также все остекления квартиры повреждены.

По предварительной версии Департамента по вопросам гражданской защиты, причиной несчастного случая могло послужить несоторожное обращение с газовым оборудованием.

Сейчас ведутся следствия для установления возможных причин и обстоятельств, повлекший за собой взрыв.