В Чернигове оккупанты обстреляли стоящих в очереди людей. Погибли не менее 10 человек

"В Чернигове в одном из спальных микрорайонов города российские войска обстреляли стоящих в очереди за хлебом людей. Об этом сообщает корреспондент Суспильного с места происшествия. По ее словам, обстрел произошел 16 марта около 10 утра. В результате обстрела погибли как минимум 10 мирных жителей", - говорится в сообщении.