В Чернигове оккупанты обстреляли стоящих в очереди людей. Погибли не менее 10 человек
15:06 16 марта Киев, Украина
В одном из спальных микрорайонов Чернигова российские оккупанты обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом, сообщает "Суспильне" со ссылкой на своего корреспондента.
"В Чернигове в одном из спальных микрорайонов города российские войска обстреляли стоящих в очереди за хлебом людей. Об этом сообщает корреспондент Суспильного с места происшествия. По ее словам, обстрел произошел 16 марта около 10 утра. В результате обстрела погибли как минимум 10 мирных жителей", - говорится в сообщении.
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