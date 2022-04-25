В Чернигове массажистка свернула шею пациентке 

В Чернигове сеанс массажа закончился трагедией, во время манипуляций массажистка по неосторожности свернула шею своей пациентке.
Женщина получила закрытую позвоночною спинномозговую травму с повреждением спинного мозга в шейном отделе, отчего впоследствии скончалась в больнице.
Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает Черниговская областная прокуратура.
Отмечается, что подозреваемая по месту своего проживания, во время проведения массажа тела, ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, вследствие чего нанесла женщине телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе.
Прокурором Черниговской окружной прокуратуры согласовано сообщение о подозрении в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).
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