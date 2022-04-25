В Чернигове массажистка свернула шею пациентке 

14:58 26 июля Киев, Украина

Чернигове сеанс массажа закончился трагедией, во время манипуляций массажистка по неосторожности свернула шею своей пациентке.

Женщина получила закрытую позвоночною спинномозговую травму с повреждением спинного мозга в шейном отделе, отчего впоследствии скончалась в больнице.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает Черниговская областная прокуратура.

“В ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз, согласно выводам которых вышеуказанные телесные повреждения, причиненные подозреваемым, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей в неврологическом отделении одной из больниц Чернигова”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемая по месту своего проживания, во время проведения массажа тела, ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, вследствие чего нанесла женщине телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе.



Прокурором Черниговской окружной прокуратуры согласовано сообщение о подозрении в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).