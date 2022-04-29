В Черкасской области задержали агента военной разведки РФ

Контрразведчики СБУ поймали «на горячем» агента военной разведки Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории РФ. Основная задача, которую поставили перед украинцем российские кураторы - сбор и передача информации о военных стратегических объектах.
Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником сведений, в том числе с ограниченным доступом, о местах расположения артиллерийских складов на территории региона, режима их охраны, перечня и количества боеприпасов, хранящихся на них.
Задержанному сообщено о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии