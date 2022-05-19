В Черкасской области стада диких свиней терроризируют село

От нашествия диких животных всё чаще стали страдать житель сёл в Украине. Так, в Черкасской области участились случаи нашествия диких свиней. Как сообщила ТСН, селяне жалуются на то, что дикие свиньи стадами топчут их огороды, а также едят клубнику и кукурузу.

В селе Роги жителям приходится гонять незваных гостей. Некоторые для этого используют даже петарды.

Однако многие из сельских жителей их боятся, рассказывают, что им страшно выходить из дома и приходится постоянно оглядываться.

По данным местного сельсовета, животные приходят из соседних охотничьих угодий.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области уничтожат более 20 тысяч свиней из-за АЧС.