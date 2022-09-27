В Черкасской области разоблачили коллаборанта, который пытался присоединиться к «кадыровцам»

11:02 27 сентября Киев, Украина

В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила сторонника государства-террориста россии, который планировал присоединиться к боевому подразделению «кадыровцев» – боевиков председателя Чечни рамзана кадырова.





Как рассказали в ведомстве, приспешник агрессоров распространял прокремлевскую пропаганду, оправдывал враждебные действия оккупантов и планировал присоединиться к мобильному отряду особого назначения «Ахмат» (больше известного как ОМОН) Росгвардии в Чеченской республике.



С этой целью он пытался установить контакты с представителями российских спецслужб и получить от них задачу – проводить подрывную деятельность на территории региона.



По данным следствия, злоумышленником оказался жителем Северодонецка, который в июле этого года переехал в Черкасскую область под видом переселенца с востока. Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 27 сентября.Как рассказали в ведомстве, приспешник агрессоров распространял прокремлевскую пропаганду, оправдывал враждебные действия оккупантов и планировал присоединиться к мобильному отряду особого назначения «Ахмат» (больше известного как ОМОН) Росгвардии в Чеченской республике.С этой целью он пытался установить контакты с представителями российских спецслужб и получить от них задачу – проводить подрывную деятельность на территории региона.По данным следствия, злоумышленником оказался жителем Северодонецка, который в июле этого года переехал в Черкасскую область под видом переселенца с востока.

"Установлено, что он часто высказывался среди местных жителей в поддержку вторжения рф и оправдывал ракетные удары по украинским городам и другие военные преступления захватчиков", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ предотвратили преступные намерения фигуранта. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.