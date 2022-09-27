В Черкасской области разоблачили коллаборанта, который пытался присоединиться к «кадыровцам»

В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила сторонника государства-террориста россии, который планировал присоединиться к боевому подразделению «кадыровцев» – боевиков председателя Чечни рамзана кадырова.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 27 сентября.
Как рассказали в ведомстве, приспешник агрессоров распространял прокремлевскую пропаганду, оправдывал враждебные действия оккупантов и планировал присоединиться к мобильному отряду особого назначения «Ахмат» (больше известного как ОМОН) Росгвардии в Чеченской республике.
С этой целью он пытался установить контакты с представителями российских спецслужб и получить от них задачу – проводить подрывную деятельность на территории региона.
По данным следствия, злоумышленником оказался жителем Северодонецка, который в июле этого года переехал в Черкасскую область под видом переселенца с востока.
Как рассказали в ведомстве, приспешник агрессоров распространял прокремлевскую пропаганду, оправдывал враждебные действия оккупантов и планировал присоединиться к мобильному отряду особого назначения «Ахмат» (больше известного как ОМОН) Росгвардии в Чеченской республике.
С этой целью он пытался установить контакты с представителями российских спецслужб и получить от них задачу – проводить подрывную деятельность на территории региона.
По данным следствия, злоумышленником оказался жителем Северодонецка, который в июле этого года переехал в Черкасскую область под видом переселенца с востока.
Сотрудники СБУ предотвратили преступные намерения фигуранта. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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