В Черкасской области полиция обнаружила в багажнике труп и деньги

15:31 18 июня Киев, Украина

Не обычное преступление произошло в Тальном Черкасской области. По сообщению региональной полиции, служители правопорядка расследуют убийство мужчины, труп которого был обнаружен в багажнике собственного автомобиля ВАЗ-2107. Рядом с ним в багажнике находилась крупная сумма денег.

Покойному было 54 года, он занимался обменом валюты. Накануне он уехал из дома и не вернулся.

"Этот автомобиль принадлежал убитому. Также при валютчике была найдена крупная сумма денег как в гривнах, так и в долларах. Автомобиль при этом находился на месте, никак не связанном с убитым. Рассматривается несколько версий случившегося", - заявили в полиции, пишет Сегодня.

Среди версий убийства рассматривают и возможную месть, и убийство из-за профессиональной деятельности валютчика. Мужчине нанесли несколько ударов по голове, от которых он скончался.

Теперь правоохранители принимают все меры для розыска и задержания нападавших. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство".