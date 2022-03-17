В Черкасской области полиция обнаружила в багажнике труп и деньги

Не обычное преступление произошло в Тальном Черкасской области. По сообщению региональной полиции, служители правопорядка расследуют убийство мужчины, труп которого был обнаружен в багажнике собственного автомобиля ВАЗ-2107. Рядом с ним в багажнике находилась крупная сумма денег.
Покойному было 54 года, он занимался обменом валюты. Накануне он уехал из дома и не вернулся.
Среди версий убийства рассматривают и возможную месть, и убийство из-за профессиональной деятельности валютчика. Мужчине нанесли несколько ударов по голове, от которых он скончался.
Теперь правоохранители принимают все меры для розыска и задержания нападавших. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство".
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