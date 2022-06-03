В Черкасской области "на горячем" задержан российский агент

"Благодаря работе Службы безопасности Украины на опережение утечки данных не произошло, а сам предатель задержан "на горячем", во время съемки одного из военных объектов" - говорится в сообщении.

"В настоящее время проверяется информация о планировании злоумышленником ряда терактов на территории Украины. Это связано с тем, что он пригласил ФСБ оружие. Агент задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины," - сообщает СБУ.