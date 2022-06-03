В Черкасской области "на горячем" задержан российский агент
18:18 03 июня Киев, Украина
Служба безопасности Украины заявила, что задержала агента ФСБ россии, который собирал информацию о военных объектах для обстрелов российских войск в Черкасские области.
Об этом сообщила СБУ
на своей страницу в Facebook.
"Благодаря работе Службы безопасности Украины на опережение утечки данных не произошло, а сам предатель задержан "на горячем", во время съемки одного из военных объектов" - говорится в сообщении.
Как рассказали в СБУ, предателем оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный поклонник запрещенной партии Шария. По данным Службы безопасности, россияне
регулярно поддерживали с ним связь, их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админпостроек органов государственной власти.
"В настоящее время проверяется информация о планировании злоумышленником ряда терактов на территории Украины. Это связано с тем, что он пригласил ФСБ оружие. Агент задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины," - сообщает СБУ.
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