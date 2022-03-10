В Черкассах произошел разлив 100 тыс. тонн азотных удобрений
19:04 14 Октябрь Киев, Украина
ЧП в Черкассах, произошла разгерметизации резервуара с жидкими азотными удобрениями, вытекло 100 тыс. тонн смеси.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области.
"Вчера на улице Героев Холодного Яра в Черкассах в результате разгерметизации резервуара объемом 5 тыс. куб. м, в котором хранилось около 4 тыс. куб. м жидких азотных удобрений "КАС-32" (карбидно-аммиачная смесь) с массовой долей азота 32%, произошла утечка смеси, загрязнившей прилегающую территорию в радиусе одного километра. По полученным данным, из резервуара вытекло около 100 тысяч тонн смеси", - говорится в сообщении.
Указано, что предприятием с целью ликвидации утечки было перегружено жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар, а пятно присыпали землей.
"В 19:20 часов было ликвидировано утечку жидких азотных удобрений, уже в полночь работы по ликвидации последствий аварии завершены. На месте происшествия работали черкасские спасатели ГСЧС и полиция", - добавили в полиции.
По данному факту следователем Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель).
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