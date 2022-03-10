В Черкассах произошел разлив 100 тыс. тонн азотных удобрений

19:04 14 Октябрь Киев, Украина

ЧП в Черкассах, произошла разгерметизации резервуара с жидкими азотными удобрениями , вытекло 100 тыс. тонн смеси.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области.

"Вчера на улице Героев Холодного Яра в Черкассах в результате разгерметизации резервуара объемом 5 тыс. куб. м, в котором хранилось около 4 тыс. куб. м жидких азотных удобрений "КАС-32" (карбидно-аммиачная смесь) с массовой долей азота 32%, произошла утечка смеси, загрязнившей прилегающую территорию в радиусе одного километра. По полученным данным, из резервуара вытекло около 100 тысяч тонн смеси", - говорится в сообщении.

Указано, что предприятием с целью ликвидации утечки было перегружено жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар, а пятно присыпали землей.

"В 19:20 часов было ликвидировано утечку жидких азотных удобрений, уже в полночь работы по ликвидации последствий аварии завершены. На месте происшествия работали черкасские спасатели ГСЧС и полиция", - добавили в полиции.

По данному факту следователем Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель).