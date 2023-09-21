В Черкассах продолжается разбор завалов: 11 человек пострадали

18:50 21 сентября Киев, Украина

В Черкассах на месте ракетного удара продолжается разбор завалов, и до настоящего момента было эвакуировано 13 человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем официальном канале в Телеграмме.

По последним данным, пострадали 11 человек, и спасатели успешно извлекли одного человека из-под завалов. За время работ было удалено 228 тонн мусора, и аварийно-спасательные операции продолжаются.