В Чехии столкнулись поезда: минимум 13 пострадавших

Чешское издание Novinky сообщает, что сегодня в результате столкновения пассажирского поезда местного сообщения с техническим составом, используемым для ремонта и диагностики состояния железнодорожных путей, пострадали не менее 13 человек.
“При столкновении пассажирского и технического поездов, которое произошло около 07:15 по центральноевропейскому времени (08:15 по киевскому времени) на вокзале города Кдине, травмы получили, как минимум, 13 человек, — отметило издание. — Один из них пострадал очень тяжело”.
Причины ЧП расследует специально созданная комиссия экспертов. Согласно одной из версий, виновным в столкновении является машинист пассажирского поезда, который при въезде на вокзальные пути не заметил стоявший там технический состав. Рассматривается также виновность диспетчера, обеспечивавшего безопасность движения на данном участке железной дороги.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии