В Чехии столкнулись поезда: минимум 13 пострадавших

11:04 09 Сентябрь Киев, Украина

Чешское издание Novinky сообщает, что сегодня в результате столкновения пассажирского поезда местного сообщения с техническим составом, используемым для ремонта и диагностики состояния железнодорожных путей, пострадали не менее 13 человек.



“При столкновении пассажирского и технического поездов, которое произошло около 07:15 по центральноевропейскому времени (08:15 по киевскому времени) на вокзале города Кдине, травмы получили, как минимум, 13 человек, — отметило издание. — Один из них пострадал очень тяжело”.



Причины ЧП расследует специально созданная комиссия экспертов. Согласно одной из версий, виновным в столкновении является машинист пассажирского поезда, который при въезде на вокзальные пути не заметил стоявший там технический состав. Рассматривается также виновность диспетчера, обеспечивавшего безопасность движения на данном участке железной дороги.