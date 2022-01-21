В Чехии из-за снежной бури столкнулись десятки автомобилей

09:37 21 Январь Киев, Украина

Серия аварий произошла на одной из ключевых дорог возле чешского городка Жебрак в 33 километрах к юго-западу от Праги. На скользкой трассе не разминулись 40 автомобилей.

авариях пострадали 6 человек, двое раненых были доставлены вертолетами в больницы Праги. Сама магистраль была перекрыта на несколько

часов.

Полиция предполагает, что причиной такого ДТП стала неожиданная снежная метель.



Чешские синоптики предупредили о снегопаде по всей стране. В выходные в Праге будет снег.