В Чечне возле Грозного произошло землетрясение магнитудой до 5 баллов

11:05 13 декабря Киев, Украина

Происходящие в последнее время глобальные изменения климатических условий в мире тесно связаны с усилением сейсмической активности нашей планеты. Поэтому все чаще поступают сообщения о происходящих в разных регионах подземных толчках различной силы.

Как сообщает сегодня, 13 декабря, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Чечни.

По его данным, эпицентр находился примерно в 14 километрах южнее Грозного, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение зафиксировано в 23:29 субботы по Киеву.

Толчки ощущались как на территории Чечни, так и соседних регионов – Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.

По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,9 с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров. Были запрошены данные из районов республики.

"Сведения о каких-либо последствиях сейсмособытия не поступали", – отметили в пресс-службе.

Ранее на этой неделе на озере Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались в Иркутске и Улан-Удэ, а также в шести районах республики Бурятия.