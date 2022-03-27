В центре Винницы на пешеходном переходе была сбита супружеская пара - мужчина и женщина остались живы

11:50 29 июня Киев, Украина

С многочисленными переломами, ушибами и черепно-мозговой травмой супружеская пара, которая была сбита на пешеходном переходе, была госпитализирована. Авария произошла в Виннице на оживленном участке дороги.



Отмечается, что от сильного удара людей перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт. Обоим пострадавшим по 50 лет.



По словам дежурного врача больницы скорой медицинской помощи Александра Шамова, основной диагноз у супругов - черепно-мозговые травмы и переломы.



/>ДТП произошло на участке дороги с большим трафиком - там ездят трамваи и машины, которые объезжают пробки на центральных улицах.



Как говорят в полиции, водитель, устроивший ДТП, был трезв, но не мог объяснить, как он не увидел пешеходов.



По факту аварии открыто уголовное дело, однако водителя не задержали.