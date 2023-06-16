В центре Украины произошло землетрясение

06:44 27 мая Киев, Украина

Сейсмическая активность земли постепенно усиливается. Толчки наблюдаются в ранее спокойных территориях. Как сообщили на сайте Главного центра специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений, в Полтавской области в пятницу, 26 мая, произошло землетрясение с магнитудой 2,7 балла по шкале Рихтера.

Отмечается, что землетрясение было в 20 километрах к западу от Полтавы на глубине пяти километров.

Толчки зафиксировали в 21:38:49 по киевскому времени. По классификации, это землетрясение относится к "едва ощутимым". Его могли ощущать люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, сообщает Главный центр специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений.

Напомним, месяц назад в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,2 по шкале Рихтера.

Ранее в Закарпатской области произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения магнитудой 3,4 находился недалеко от города Иршава.