В центре столицы полиция задержала воровку-карманницу (ФОТО)

В полицию Киева поступил звонок от пострадавшей 36-летней женщины, в котором сообщалось, что некие неизвестные украли у нее кошелек из рюкзака на улице Крещатик.

Камера наблюдения, установленная в районе центральной улицы Киева, засекла воровку-карманницу. Подозреваемая выкрала кошелек из рюкзака у женщины. По данному факту полицией Киева открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 (кража) УК Украины.

Эту информацию дежурная часть передала патрульным и следственно-оперативной группе. Сотрудниками полиции из просмотренных видеозаписей, изъятых с камер наблюдения по улице Крещатик, было установлено, что в подземном переходе, орудует злоумышленница. Она проследила за женщиной, и когда последняя подымалась по лестнице пешеходного перехода, преступница вытащила кошелек из рюкзака.

После обнаружения пропажи потерпевшая обратилась в отделение полиции.

Полиция Шевченковского районного управления сообщила задержанной о подозрении в порядке ст.208 УК Украины и взяла ее под стражу до выяснений обстоятельств. Задержанная 26-лет, уроженка Закарпатской области, уже ранее привлекалась к уголовной ответственности и была судима. Ей грозит срок от 3 до 6 лет лишения свободы.