В центре Львова сгорели три машины, еще одно авто повреждено

Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в ночь на 27 июля на ул. Пекарской во Львове возник пожар на открытой территории.
На момент прибытия пожарных три автомобиля были полностью охвачены огнем, также огонь перекинулся на рядом припаркованный автомобиль.
Автомобили УАЗ 3962, Chevrolet Aveo" и Ford Tourneo Connect сгорели полностью. Также огонь успел уничтожить салон и лакокрасочное покрытие в автомобиле УАЗ.
Автомобили УАЗ 3962, Chevrolet Aveo" и Ford Tourneo Connect сгорели полностью. Также огонь успел уничтожить салон и лакокрасочное покрытие в автомобиле УАЗ.
Существовала угроза возгорания здания, но пожар ликвидировали. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают правоохранители.
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