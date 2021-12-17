В центре Киева произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Mercedes

12:00 17 Март Киев, Украина

Ночью 16 марта в столице произошла серьезная авария с участием двух автомобилей, пострадавших нет.



Один из водителей, двигающихся навстречу друг другу автомобилей, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу.





Об этом сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.

"По улице Владимирской навстречу друг другу двигались автомобили Audi и Mercedes. Когда машины поравнялись, один из водителей по неизвестным причинам крутанул рулем влево и выехал на встречку", - говорится в сообщении.

Сообщается, что автомобили получили значительные повреждения. Водители были трезвыми, они не пострадали в ДТП.