В центре Киева произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Mercedes

Ночью 16 марта в столице произошла серьезная авария с участием двух автомобилей, пострадавших нет.
Один из водителей, двигающихся навстречу друг другу автомобилей, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу.
Один из водителей, двигающихся навстречу друг другу автомобилей, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу.
Об этом сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.
Сообщается, что автомобили получили значительные повреждения. Водители были трезвыми, они не пострадали в ДТП.
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