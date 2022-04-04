В Бучу, Ирпень и Гостомель пока возвращаться рано - идут работы по разминированию

10:36 04 апреля Киев, Украина



Министерство обороны призывает жителей Киевской области пока не возвращаться домой, поскольку идет зачистка и разминирование. Граждан просят ожидать официального разрешения или заявления от Генштаба.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона.



«Несмотря на то, что Киевская область действительно освобождена от врага, на сегодняшний день не рекомендуется возвращаться жителям в свои дома потому, что проводится зачистка и разминирование», – подчеркнула Маляр.



Она отметила, что кафиры действительно оставили много мин и есть трагические случаи, когда люди подрываются на них.



"Нужно подождать официального разрешения или официального заявления от Генерального штаба о том, что можно возвращаться в свои дома", - пояснила Маляр.





