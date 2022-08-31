В Буче похоронили убитых россиянами людей, которых не удалось узнать

08:22 10 августа Киев, Украина

В Буче провели погребение тел 15 человек, убитых российскими военными во время оккупации региона. Среди похороненных 14 мужчин и одна женщина.

Тела долгое время хранились в морге города Бучи. Но опознать замученных российскими военными мирных жителей так и не смогли.

"Восемь мужчин нашли в Мироцком (село, входит в Киево-Святошинский район Киевской области, — ред). Они замучены и расстреляны, на всех есть следы пыток, ранения в голову и грудную клетку", — сказала советница городского главы Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская.

Среди тех, кого похоронили на кладбище в Буче — женщина, которая сгорела заживо в собственной машине на улице Яблонской.

Кроме того, на стол патологоанатома попали скелетированные останки мужчины. Вероятно, он тоже сгорел заживо во время обстрела машины техникой ВС рф.

Средства на захоронение тел выделил городской бюджет. Останки погибших сначала сложили в черные пакеты, а потом — в гробы. Людей похоронили в индивидуальных могилах. На каждой из них поставили крест и табличку с номером.