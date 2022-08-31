В Буче похоронили убитых россиянами людей, которых не удалось узнать

В Буче провели погребение тел 15 человек, убитых российскими военными во время оккупации региона. Среди похороненных 14 мужчин и одна женщина.
Тела долгое время хранились в морге города Бучи. Но опознать замученных российскими военными мирных жителей так и не смогли.
Среди тех, кого похоронили на кладбище в Буче — женщина, которая сгорела заживо в собственной машине на улице Яблонской.
Кроме того, на стол патологоанатома попали скелетированные останки мужчины. Вероятно, он тоже сгорел заживо во время обстрела машины техникой ВС рф.
Средства на захоронение тел выделил городской бюджет. Останки погибших сначала сложили в черные пакеты, а потом — в гробы. Людей похоронили в индивидуальных могилах. На каждой из них поставили крест и табличку с номером.
Советница городского главы Бучи заверила, что родственники (если такие появятся) смогут в любое время провести процедуру установления личности по ДНК и с разрешения соответствующих органов перезахоронить своих близких.
В настоящее время не называют количество тел, которые все еще не могут идентифицироваться. В общей сложности в Бучанской общине погибли по меньшей мере 458 человек, большинство из которых россияне убили. Среди погибших 12 детей.
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