В Буче опознали практически все эксгумированные тела погибших мирных жителей

20:00 10 мая Киев, Украина

Секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский сообщил, что из общего количества эксгумированных тел гражданских, подавляющее большинство уже опознаны.

«В пределах из общего количества 416 тел примерно 5−6% не опознаны», — рассказал Шаправский.

По его словам, неопознанные тела исследуют криминалисты и международные эксперты.

"Мы отбираем образцы ДНК-материала и по той информации, которая есть, экспертиза показала совпадение по 5 неопознанным телам с родственниками. Этот процесс мы будем продолжать, пока не будет опознан каждый погибший. Нам важно сохранить память про всех убитых оккупантами людей", - утверждает секретарь горсовета.

При этом в Бучанском районе до сих пор продолжают находить братские могилы.