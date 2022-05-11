В Буче опознали практически все эксгумированные тела погибших мирных жителей
20:00 10 мая Киев, Украина
Секретарь Бучанского
городского совета Тарас Шаправский сообщил, что из общего количества эксгумированных тел гражданских, подавляющее большинство уже опознаны.
«В пределах из общего количества 416 тел примерно 5−6% не опознаны», — рассказал Шаправский.
По его словам, неопознанные тела исследуют криминалисты и международные эксперты.
"Мы отбираем образцы ДНК-материала и по той информации, которая есть, экспертиза показала совпадение по 5 неопознанным телам с родственниками. Этот процесс мы будем продолжать, пока не будет опознан каждый погибший. Нам важно сохранить память про всех убитых оккупантами людей", - утверждает секретарь горсовета.
При этом в Бучанском районе до сих пор продолжают находить братские могилы.
«29 апреля мы нашли захоронение в Мироцком старостате. Там было трое мужчин — у них были связаны руки и глаза, а на теле остались следы пыток. Они были убиты выстрелом в голову — это свидетельствует про внесудебную казнь, которая, согласно нормам международного права, квалифицируется как военное преступление», — сообщил Шаправский.
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