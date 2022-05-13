В Буче оккупанты заложили гранату в фортепиано 10-летней девочки

20:38 13 мая Киев, Украина





Об этом Татьяна Монько, мать ребенка, рассказала журналистам.



В Буче Киевской области супруги Монько, вернувшиеся домой после освобождения города, обнаружили в фортепиано своей 10-летней дочери подствольную гранату ВОГ-25П.Об этом Татьяна Монько, мать ребенка, рассказала журналистам.

Дочь Татьяны, десятилетняя Даша Монько жила счастливой насыщенной жизнью, исполненной радости, творчества и музыки.



Награды из многочисленных конкурсов, в которых принимала участие девочка, гордо экспонировались на главном месте квартиры, то есть на верхней крышке фортепиано. И так странно сложилась судьба, что именно они спасли жизнь семье.

"Когда мы приехали домой муж заметил, что стоящие на верхней крышке награды были размещены неправильно, мы вызвали саперов, которые изъяли из-под молоточков фортепиано гранату", - рассказывает женщина.

«Я чувствую, что внимание к войне и помощь украинцам ослабли. Я хочу, чтобы весь мир знал о том, как поступают эти изверги. Моя Даша поет, декламирует стихи, но стоит ей вспомнить о Буче и той счастливой жизни, которую ей разрушили россияне, она скучает и не может даже об этом говорить, плачет», — говорит Татьяна.

Неизвестно, сколько еще маленьких талантливых украинских детей окажется под угрозой в результате этой войны. Сколько их россияне убили в Мариуполе или похитили, силой переместив на свою территорию.

Хочется кричать на весь мир – используйте все возможные средства, чтобы это прекратилось. Изолируйте россию, изолируйте ее культуру и деятелей, ведь все, что она делает для сохранения имиджа цивилизованного государства — на самом деле это и есть та самая взрывчатка в фортепиано — внутри несет смертельно опасные имперские нарративы.