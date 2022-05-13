В Буче оккупанты заложили гранату в фортепиано 10-летней девочки

В Буче Киевской области супруги Монько, вернувшиеся домой после освобождения города, обнаружили в фортепиано своей 10-летней дочери подствольную гранату ВОГ-25П.
Об этом Татьяна Монько, мать ребенка, рассказала журналистам.
Об этом Татьяна Монько, мать ребенка, рассказала журналистам.
Дочь Татьяны, десятилетняя Даша Монько жила счастливой насыщенной жизнью, исполненной радости, творчества и музыки.
Награды из многочисленных конкурсов, в которых принимала участие девочка, гордо экспонировались на главном месте квартиры, то есть на верхней крышке фортепиано. И так странно сложилась судьба, что именно они спасли жизнь семье.
Неизвестно, сколько еще маленьких талантливых украинских детей окажется под угрозой в результате этой войны. Сколько их россияне убили в Мариуполе или похитили, силой переместив на свою территорию.
Хочется кричать на весь мир – используйте все возможные средства, чтобы это прекратилось. Изолируйте россию, изолируйте ее культуру и деятелей, ведь все, что она делает для сохранения имиджа цивилизованного государства — на самом деле это и есть та самая взрывчатка в фортепиано — внутри несет смертельно опасные имперские нарративы.
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