В Буче на железнодорожных путях нашли подростка с 80% ожогов тела

Вчера около полудня в одно из полицейских отделений города Буча поступило сообщение от местных жителей. В сообщении говорилось о том, что на железнодорожных путях, недалеко от вокзала обнаружен молодой парень в крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.
Полицейские установили, что 16-летний юноша, пытаясь пересечь железнодорожные пути, не воспользовался пешеходным мостом и решил перелезть поезд. Однако он зацепился капюшоном куртки.
Парня поразил электрический ток, в результате чего юноша получил 80% ожогов тела. Он доставлен в реанимацию.
Правоохранители призывают граждан переходить железнодорожные пути только в предназначенных для этого местах, ведь несоблюдение простых правил безопасности может стоить жизни.
Полицейские установили, что 16-летний юноша, пытаясь пересечь железнодорожные пути, не воспользовался пешеходным мостом и решил перелезть поезд. Однако он зацепился капюшоном куртки.
Парня поразил электрический ток, в результате чего юноша получил 80% ожогов тела. Он доставлен в реанимацию.
Правоохранители призывают граждан переходить железнодорожные пути только в предназначенных для этого местах, ведь несоблюдение простых правил безопасности может стоить жизни.
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