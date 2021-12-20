В Буче на железнодорожных путях нашли подростка с 80% ожогов тела

08:40 02 Декабрь Киев, Украина

Вчера около полудня в одно из полицейских отделений города Буча поступило сообщение от местных жителей. В сообщении говорилось о том, что на железнодорожных путях, недалеко от вокзала обнаружен молодой парень в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.



Полицейские установили, что 16-летний юноша, пытаясь пересечь железнодорожные пути, не воспользовался пешеходным мостом и решил перелезть поезд. Однако он зацепился капюшоном куртки.



Парня поразил электрический ток, в результате чего юноша получил 80% ожогов тела. Он доставлен в реанимацию.



Правоохранители призывают граждан переходить железнодорожные пути только в предназначенных для этого местах, ведь несоблюдение простых правил безопасности может стоить жизни.