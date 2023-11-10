В Брянской области рф расстреляли военный автомобиль. Убит подполковник ФСБ

10:41 10 ноября Киев, Украина

Не спокойно стало на россии в последнее время. Причем виновниками беспокойств становятся не только украинские БПЛА.

Так, среди белого дня, 9 ноября, в Брянской области было совершено нападение на автомобиль пограничников. Неизвестные расстреляли машину. Погиб подполковник ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что нападение на УАЗ Патриот российских пограничников произошло на окраине села Улица Брянской области. Около 4 часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.

В результате стрельбы смертельное ранение получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения подполковник Сергей Шатый.

Ранее в рф заявляли об атаке украинских дронов на Брянскую область. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа якобы были уничтожены силами ПВО Министерства обороны рф.

Напомним, в оккупированном Луганске 8 ноября уничтожен военный преступник Михаил Филипоненко - так называемый депутат так называемого "верховного совета ЛНР" от российской партии ЛДПР. Он был причастен к организации пыточных на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей. Ранее он занимал должность так называемого министра внутренних дел террористического образования "ЛНР".