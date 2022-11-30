В Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами рф

В Брянской области в среду, 30 ноября, произошел масштабный пожар нефтепродуктов.
Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.
Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.
По словам Богомаза, сведений о пострадавших не поступало.
Как сообщают РосСМИ, пожар произошел из-за "попадания неустановленного боеприпаса". Снаряд якобы был сброшен с БПЛА в резервуар с дизельным топливом. В результате вспыхнули еще два резервуара.
Как сообщают РосСМИ, пожар произошел из-за "попадания неустановленного боеприпаса". Снаряд якобы был сброшен с БПЛА в резервуар с дизельным топливом. В результате вспыхнули еще два резервуара.
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