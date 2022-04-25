В Брянске после серии взрывов горит нефтебаза

08:13 25 апреля Киев, Украина

В российском Брянске начался пожар на нефтебазе. Позднее стало известно о еще одном – на территории воинской части. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС РФ и свидетельства очевидцев.

Предположительно, в Брянске горит нефтебаза компании "Дружба".

ГУ МЧС по Брянской области сначала разместило информацию о пожаре на нефтебазе, но потом сообщение удалили.

В нем говорилось: "В 02:00 ч 25.04.2022 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пр. Московский. К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы".

По словам местных жителей, "хлопки" были слышны в нескольких районах Брянска.

Жителей домов возле горящей нефтебазы начали эвакуировать.

Причину происходящего им не объясняют, к месту пожара едут спасательные службы со всего города.

Пожар мог случиться, по предварительным данным, на резервуарах с горюче-смазочными материалами или топливом стратегического назначения, а также на территории расположенного по соседству силового ведомства.

Брянск расположен примерно в 130 км от границы с Украиной.