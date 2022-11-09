В Броварах ГСЧС ликвидирует масштабный пожар на складе

Спасатели ГСЧС в Броварском районе ликвидируют масштабный пожар в складе с паллетами для отопления. Об этом сообщает управление ГСЧС в Киевской области в среду, 9 ноября.
Пожар локализован в 02:37 ночи на площади 1750 кв.м. Сейчас идет разбор конструкций складского здания. Также проводится вывоз из смежных помещений 2 тыс. тонн семян подсолнечника и 200 тонн кукурузы, которые удалось спасти.
На месте происшествия задействованы четыре единицы пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.
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