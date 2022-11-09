В Броварах ГСЧС ликвидирует масштабный пожар на складе

15:22 09 ноября Киев, Украина

Спасатели ГСЧС в Броварском районе ликвидируют масштабный пожар складе с паллетами для отопления. Об этом сообщает управление ГСЧС в Киевской области в среду, 9 ноября.

"В 01:00 ночи в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании складского здания в с. Безуглевка, Парковый переулок, Згуровской территориальной громады. По прибытию установлено, что возгорание произошло внутри металлического складского здания, в котором находятся паллеты для отопления", – говорится в сообщении.



Пожар локализован в 02:37 ночи на площади 1750 кв.м. Сейчас идет разбор конструкций складского здания. Также проводится вывоз из смежных помещений 2 тыс. тонн семян подсолнечника и 200 тонн кукурузы, которые удалось спасти.



На месте происшествия задействованы четыре единицы пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.