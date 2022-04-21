В Бородянке нашли захоронение 9 местных жителей со следами пыток на теле

07:49 21 апреля Киев, Украина

На территории поселка Бородянка в Киевской области в среду, 20 апреля, обнаружили две братские могилы, в которых находились тела девяти застреленных оккупантами мирных граждан.

Об этом сообщил глава полиции региона Андрей Небытов.



"В одной могиле находились двое товарищей 35 лет, а рядом девушка-подросток 15 лет. Во втором месте захоронения правоохранители обнаружили тела шести человек - 4 мужчин и 2 женщин", - уточнил он.



Правоохранители установили личности семерых убитых - они были обычными местными жителями. Имена еще двоих предстоит выяснить.



"Эти люди были убиты оккупантами, у некоторых из погибших есть признаки пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди - гражданские. Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не оказывали сопротивления и не представляли никакой угрозы", - заявил Небытов.



Тела всех погибших доставили в морги Киевщины для дальнейших экспертиз. Впоследствии идентифицированные тела будут переданы родственникам для захоронения.