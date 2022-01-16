В «Борисполе» застряли около 500 туристов

12:29 13 Январь Киев, Украина





Рейс в Ла Роману должен был отправиться в 3:00, но был перенесен на 19:30.



О причине задержки рейса и его переносе сообщила компания Azur Air Ukraine в комментарии Pavlovsky NEWS . В ночь на 13 января в аэропорту «Борисполь» из-за обледенения самолета застряли пол тысячи туристов, вылетающих в Доминикану.Рейс в Ла Роману должен был отправиться в 3:00, но был перенесен на 19:30.О причине задержки рейса и его переносе сообщила компания Azur Air Ukraine в комментарии Pavlovsky NEWS .





Представитель компании в разговоре с журналистом уточнил, что из-за переноса рейса пассажиров обеспечат двухразовым питанием.



Как стало известно телеканалу «Киев», пассажиров запустили в самолет, но потом всех попросили выйти без объяснения причины. Пассажиров держали в салоне самолета в течение 4 часов.