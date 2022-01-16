В «Борисполе» застряли около 500 туристов

12:29 13 Январь Киев, Украина

В ночь на 13 января в аэропорту «Борисполь» из-за обледенения самолета застряли пол тысячи туристов, вылетающих в Доминикану.

Рейс в Ла Роману должен был отправиться в 3:00, но был перенесен на 19:30.

О причине задержки рейса и его переносе сообщила компания Azur Air Ukraine в комментарии Pavlovsky NEWS .
 
Фото: Табло аэропорта «Борисполь»


Представитель компании в разговоре с журналистом уточнил, что из-за переноса рейса пассажиров обеспечат двухразовым питанием.

Как стало известно телеканалу «Киев», пассажиров запустили в самолет, но потом всех попросили выйти без объяснения причины. Пассажиров держали в салоне самолета в течение 4 часов.
«Около 560 человек остались в аэропорту без отеля (специально не выпускали из самолета в ночное время, чтобы его не предоставить). Много маленьких детей. Ничего не обещают. По словам бортпроводников, самолет неисправен и его ремонтируют, сколько это будет продолжаться неизвестно», – сообщил один из пассажиров рейса.