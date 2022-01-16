В «Борисполе» застряли около 500 туристов

В ночь на 13 января в аэропорту «Борисполь» из-за обледенения самолета застряли пол тысячи туристов, вылетающих в Доминикану.
Рейс в Ла Роману должен был отправиться в 3:00, но был перенесен на 19:30.
О причине задержки рейса и его переносе сообщила компания Azur Air Ukraine в комментарии Pavlovsky NEWS .
Рейс в Ла Роману должен был отправиться в 3:00, но был перенесен на 19:30.
О причине задержки рейса и его переносе сообщила компания Azur Air Ukraine в комментарии Pavlovsky NEWS .
Представитель компании в разговоре с журналистом уточнил, что из-за переноса рейса пассажиров обеспечат двухразовым питанием.
Как стало известно телеканалу «Киев», пассажиров запустили в самолет, но потом всех попросили выйти без объяснения причины. Пассажиров держали в салоне самолета в течение 4 часов.
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