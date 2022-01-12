В Борисполе задержан наркокурьер, перевозивший в брюшной полости 91 капсулу с кокаином

18:27 30 Апрель Киев, Украина

В аэропорту "Борисполь" сотрудниками таможенного контроля по подозрению в транспортировке наркотиков был задержан 45-летний гость столицы. Капсулы с кокаином извлекали из брюшной полости наркокурьера на протяжении 19 часов.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.



Иностранец для прохождения таможенного контроля самостоятельно выбрал "зеленый коридор", чем гарантировал, что не перемещает запрещенных товаров. Однако, имея основания сомневаться в его законопослушности, таможенники предупредили гражданина о возможности применения к нему исключительной формы таможенного контроля - личного досмотра. Пассажир продолжал настаивать, что не перемещает ничего запрещенного.



После этого таможенники с привлечением медицинского работника вынуждены были провести личный досмотр мужчины.

При проведении компьютерной томографии оказалось, что в его брюшной полости находится 91 овальная капсула с неизвестным веществом.



Внутри выявленных капсул, изъятие которых происходило медикаментозным путем в течение почти суток (19 часов), находилась порошкообразное вещество белого цвета общим весом брутто 1070,29 г. Согласно проведенного экспресс-анализа наркотических веществ, изъятый порошок содержит в своем составе кокаин.



"Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины", - говорится в сообщении.