В Борисполе, 29 ноября, патруль полиции задержал мужчину: девушка кричала о помощи

В Борисполе, 29 ноября, патруль полиции задержал мужчину угрожавший жизни и здоровью 21-летней девушки, сообщает патрульная полиция Киева.

В понедельник, приблизительно в 15:00 часа дня, патрульная полиция Борисполя выехала на полученное сообщение от местных жителей по адресу улица Авиаторов, в котором говорилось, что слышны женские крики в одной из квартир дома.

По адресу вызова инспекторы услышали за дверью женский крик о помощи и попросили находящихся в квартире открыть дверь, на что мужчина, который пребывал в квартире, категорически не давал своего согласия.

Было принято решение вызвать спасательную бригаду для аварийного открывания дверей, поскольку жизнь гражданки, просившей о помощи, могла быть под угрозой.

Инспекторам полиции до приезда работников ГСЧС Киевской области удалось уговорить гражданина за дверью впустить сотрудников полиции.

Войдя внутрь квартиры, полиция определила, что в помещении пребывал 26-летний мужчина и 21-летняя девушка. Пострадавшая заявила, что ее изнасиловали. На лице у молодого человека были видны следы царапин.

На место происшествия была вызвана следственная группа для установления всех обстоятельств происшествия.

Женщина была отправлена в медицинское учреждение для оказания помощи, мужчину задержали и доставили в районное управление полиции для выяснений всех обстоятельств.

Предварительная квалификация: ст. 152 (Изнасилование) и ст. 146 (Незаконное лишение свободы) УКУ.