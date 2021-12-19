В Борисполе 15 ноября правоохранители миграционной службы взяли под конвой фигуранта дела по торговле людьми (ВИДЕО)

С Кипра в Украину был доставлен мужчина, обвиняемый в торговле людьми. Подозреваемого больше года пытались разыскать ровенские правоохранители.

Об этом сообщает отдел коммуникации Ровенской области.

Еще в феврале 2020 года совместно с сотрудниками миграционной службы и полицией ГУНП в Ровенской области были приняты меры по задержанию подозреваемого в торговле людьми в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.149 УК Украины. Правоохранители смогли разоблачить преступную группу коренного жителя Житомира.

Подозреваемый устроил схему продажи женщин в сексуальное рабство в одну из стран Европы с пересечением государственной границы Украины.

Ему заочно было сообщено о подозрении в противозаконной деятельности. Поскольку мужчина уже на тот момент скрывался от полиции — правоохранители подали в государственный, а затем и в международный розыск.

Полиции удалось выяснить, что фигурант дела, 31-летний мужчина, проживал все это время в королевстве Дания со своей сожительницей.

В 2021 году подозреваемый прилетел на отдых в Кипр. Благодаря четкому разработанному плану, полиция Ровенской области и сотрудники отдела полиции в городе Ларнака на Кипре смогли провести операцию по задержанию подозреваемого и экстрадировать (передать) его на территорию Украины для проведения судебного процесса.

Сейчас подозреваемый находится под арестом. Ему предусмотрено ч.2 ст.149 УК Украины от 3 до 8 лет лишения свободы.