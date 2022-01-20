В большей части украинских областей объявлена пожарная опасность

Украинские спасатели готовы к оперативной работе в связи с объявленной в стране чрезвычайной пожарной опасностью.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".
Так, в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Отметим, что средняя температура по стране составит +19°, и только в Одессе будет холоднее всего - не выше +16°. Осадков не ожидается.
Так, в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Отметим, что средняя температура по стране составит +19°, и только в Одессе будет холоднее всего - не выше +16°. Осадков не ожидается.
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