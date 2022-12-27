В больнице скончался мужчина из обстрелянного россиянами дома в Кривом Роге

До пяти возросло число погибших в результате обстрела российскими военными 16 декабря Кривого Рога в Днепропетровской области.
Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул .
В больнице скончался 51-летний Анатолий Калиниченко. За его жизнь медики сражались 10 дней.
Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул .
В больнице скончался 51-летний Анатолий Калиниченко. За его жизнь медики сражались 10 дней.
Напомним, российские военные обстреляли жилой дом в Кривом Роге во время очередной массированной ракетной атаки 16 декабря. Ракета разрушила один из пяти подъездов.
Сразу было известно о трех погибших: пенсионерке и молодых супругах. На следующее утро из-под завалов на втором этаже достали тело полуторагодовалого мальчика – сына погибших.
В результате российской атаки еще 13 человек, среди которых четверо детей, попали в больницу.
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