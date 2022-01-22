В Болгарии сгорел автобус, перевозивший турецких пассажиров

Недалеко от Болгарской столицы Софии, произошло возгорания в салоне туристического автобуса, следовавшего в Турцию.
Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает местный телеканал.
Отмечается, что в инциденте никто не пострадал. Всех пассажиров вовремя вывели из автобуса. Однако, их багаж сгорел.
Отмечается, что в инциденте никто не пострадал. Всех пассажиров вовремя вывели из автобуса. Однако, их багаж сгорел.
Сигнал о пожаре поступил спасателям накануне в 23:15. На место прибыли несколько пожарных расчетов, чтобы предотвратить распространение огня на лес вдоль шоссе в районе Вакареля.
Автобус был турецкий и ехал в Стамбул. Что стало причиной пожара, неизвестно.
Утром во вторник чрезвычайные службы Болгарии сообщили, что автобус сгорел дотла.
Движение по автостраде, где произошел пожар, восстановили.
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