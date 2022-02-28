В Бердянске возле исполкома жители требуют армию РФ следовать за своим кораблём

18:40 28 Февраль Киев, Украина

Сегодня, возле Бердянского исполкома, прошел митинг , на котором местные жители требовали оккупанов покинуть их город. Люди выкрикивали "Путин - х*йло!", "Смерть врагам!", "Русский корабль, иди на х*й" и "Банду вон! ”.

А где пироги, которыми по словам кремлёвской пропаганды встречают местные жители российских солдат? И почему освободители в масках? Они же освобождают, а не захватывают, верно?

На видео видно, как российский военный сидит в машине и закрывает лицо руками, в то время как местный житель кричит, не стыдно ли ему детей убивать и стрелять по больницам. В итоге военные сели в свою машину и уехали.

Кроме того, в ответ на протесты жителей Бердянска, российские захватчики обстреляли морской торговый порт Бердянска. Работники порта укрылись в бомбоубежище.

Об этом заявил и. о мэра города Александр Свидло.

«Внимание! В порту дым! Скорее всего удар пришелся по этому предприятию», - сообщил Свидло.

Как сообщают местные жители, выстрел был произведен из черты города. Они предполагают, что таким образом оккупанты пытались разогнать протесты в городе.