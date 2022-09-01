В Бердянске произошел взрыв возле штаба коллаборантской организации

Об этом сообщил управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"Оккупированный Бердянск. Возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с россией", которая активно участвует в подготовке к псевдо референдуму сегодня утром что-то взорвалось. Информации о пострадавших нет. Похоже кто-то неудачно выбросил окурок",- говорится в сообщении.