В Бердянске прогремел взрыв - мэр
15:29 02 июня Киев, Украина
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в районе морского порта прогремел сильный взрыв.
Об этом сообщил городской совет в Telegram в четверг, 2 июня.
"В Бердянске в районе морпорта прогремел сильный взрыв. Подробности уточняются!", – говорится в сообщении.
В свою очередь российские оккупанты утверждают, что взрывы связаны с разминированием на территории Бердянского порта. Его готовят к принятию судов гражданского назначения.
"Специалисты подразделения инженерных войск планируют за трое суток провести полное разминирование фарватера Бердянского порта и сделать объект безопасным для работы", – говорится в сообщении.
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