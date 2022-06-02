В Бердянске прогремел взрыв - мэр

15:29 02 июня Киев, Украина

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в районе морского порта прогремел сильный взрыв.



Об этом сообщил городской совет в Telegram в четверг, 2 июня.

"В Бердянске в районе морпорта прогремел сильный взрыв. Подробности уточняются!", – говорится в сообщении.

В свою очередь российские оккупанты утверждают, что взрывы связаны с разминированием на территории Бердянского порта. Его готовят к принятию судов гражданского назначения.