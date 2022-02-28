В Бердянске под стенами исполкома местные жители требуют армию РФ покинуть город

15:04 28 Февраль Киев, Украина





Об этом



Люди собрались под стенами исполкома, который захватили российские военные, и напротив их танков и другой вражеской техники кричат "Путин - х*йло!", "Смерть врагам!", "Русский корабль, иди на х*й" и "Банду вон! ”.



По данным исполняющего обязанности городского головы Бердянска Александра Свидла, по состоянию на 13 часов российские войска находятся на территории города и в зданиях исполкома и Нацполиции.



Как сообщалось, в Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, второй ранен.



Также расформировали Бердянский отдел полиции, а городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.



Бердянске , который временно захватили российские военные, жители вышли на мирный митинг и требуют от оккупантов уйти.Об этом сообщили в Запорожской ОГА.Люди собрались под стенами исполкома, который захватили российские военные, и напротив их танков и другой вражеской техники кричат "Путин - х*йло!", "Смерть врагам!", "Русский корабль, иди на х*й" и "Банду вон! ”.По данным исполняющего обязанности городского головы Бердянска Александра Свидла, по состоянию на 13 часов российские войска находятся на территории города и в зданиях исполкома и Нацполиции.Как сообщалось, в Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, второй ранен.Также расформировали Бердянский отдел полиции, а городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.

Кроме того, об угрозах убийства от оккупантов сообщила семья священника Православной церкви Украины Олега Николаева.

Журналисты просят, чтобы все международные организации следили за ситуацией, а украинские партизаны попытались эвакуировать семью.