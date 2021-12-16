В Бердянске ГБР разоблачило игорный бизнес под "крышей" полицейских

15:52 26 Март Киев, Украина

Сотрудник полиции с гражданскими лицами организовал игорный бизнес Бердянске , а его коллеги «закрывали глаза» и «не замечали» незаконную работу игорных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 26 марта.

"По предварительной информации, сотрудник полиции с гражданскими лицами организовал игорный бизнес в Бердянске. Установлено, что к схеме причастен ряд сотрудников Бердянского районного отдела полиции, которые несмотря на неоднократные заявления граждан, "не замечали" активной работы игорных заведений", - сказано в сообщении.

Теперь ГБР проводят обыски у причастных лиц. Уголовное производство открыто по фактам незаконной организации или проведения азартных игр по предварительному сговору группой лиц и бездеятельности работников правоохранительных органов относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.