В Бердянске ГБР разоблачило игорный бизнес под "крышей" полицейских

Сотрудник полиции с гражданскими лицами организовал игорный бизнес в Бердянске, а его коллеги «закрывали глаза» и «не замечали» незаконную работу игорных заведений.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 26 марта.
Теперь ГБР проводят обыски у причастных лиц. Уголовное производство открыто по фактам незаконной организации или проведения азартных игр по предварительному сговору группой лиц и бездеятельности работников правоохранительных органов относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
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