В Бердянске был взорван автомобиль "коменданта" города

В Бердянске у здания городской администрации был взорван автомобиль, назначенного российскими оккупантами, "коменданта" Артема Бардина. Гауляйтер госпитализирован в тяжелом состоянии.
Это не первое покушение на пророссийского чиновника с начала войны. Ранее в Херсонской области убит коллаборант Алексей Ковалев, перешедший на сторону россии во время войны.
В начале августа установленный россией «замглавы» Новокаховской администрации по ЖКХ Виталий Гур умер при транспортировке в больницу Крыма после того, как на него совершили покушение. Неизвестные расстреляли пророссийского чиновника из пистолета Макарова.
Перед этим был госпитализирован установленный россией глава "ВГА" Херсонской области Владимир Сальдо, его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Инсульт и инфаркт не подтвердились, врачи подозревают, что его могли отравить.
В июле в оккупированной россией Харьковской области подорвали автомобиль с пророссийским чиновником — назначенным рф на пост "главы" поселка Великий Бурлук Евгением Юнаковым — он погиб. Перед этим в июне в Херсоне подорвали автомобиль назначенного россией "главы" Управления семьи, молодежи и спорта так называемой военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрия Савлученко, он также погиб на месте.
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