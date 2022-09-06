В Бердянске был взорван автомобиль "коменданта" города

16:49 06 сентября Киев, Украина

Бердянске у здания городской администрации был взорван автомобиль , назначенного российскими оккупантами, "коменданта" Артема Бардина. Гауляйтер госпитализирован в тяжелом состоянии.



В начале августа установленный россией «замглавы» Новокаховской администрации по ЖКХ Виталий Гур умер при транспортировке в больницу Крыма после того, как на него совершили покушение. Неизвестные расстреляли пророссийского чиновника из пистолета Макарова.



Перед этим был госпитализирован установленный россией глава "ВГА" Херсонской области Владимир Сальдо, его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Инсульт и инфаркт не подтвердились, врачи подозревают, что его могли отравить.



В июле в оккупированной россией Харьковской области подорвали автомобиль с пророссийским чиновником — назначенным рф на пост "главы" поселка Великий Бурлук Евгением Юнаковым — он погиб. Перед этим в июне в Херсоне подорвали автомобиль назначенного россией "главы" Управления семьи, молодежи и спорта так называемой военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрия Савлученко, он также погиб на месте.