В Бердянске россияне имеют большие потери из-за "хлопка"

11:55 28 мая Киев, Украина

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, значительная часть российских военных уже не сможет воевать после вчерашних взрывов во временно оккупированном Бердянске.

По его словам, взрывы в Бердянске прогремели на базе отдыха Химик, на которой была "огромная концентрация" живой силы и техники россиян.

Федоров напомнил, что после взрывов местные жители обнародовали фото разрушенной базы отдыха.

"Мы понимаем, что достаточно значительное количество рашистов больше никогда не сможет воевать против наших Вооруженных сил Украины", - отметил мэр.

Он добавил, что враг терпит потери на Запорожском направлении каждый день. Но, несмотря на такую ситуацию, россияне продолжают кидать новое пушечное мясо в регион.

Стоит отметить, что Бердянск находится примерно в 100 километрах от линии фронта.

Напомним, 27 мая возле Бердянска прогремели мощные взрывы. "Невероятный прилет" произошел по базам отдыха Химик и Весна на побережье Азовского моря, утверждает заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.