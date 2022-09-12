В Белгородской области слышны взрывы - соцсети

В понедельник, жители Белгородской области сообщают в соцсетях о том, что на территории региона слышны взрывы, которые они традиционно называют "хлопками".
Также сообщается о массовой эвакуации в Белгороде.
В местных пабликах публикуют видео очевидцев с предположением, что зафиксированные пролеты ракет и взрывы – работа российского ПВО.
Также сообщается о плановых эвакуациях в учебных заведениях, магазинах города, и на автовокзале.
Отмечается, что наиболее громкие взрывы слышны вблизи населенных пунктов Таврово и Майское Белгородской области. Они находятся в непосредственной близости с украинской границей.
Также сообщается о массовой эвакуации в Белгороде.
В местных пабликах публикуют видео очевидцев с предположением, что зафиксированные пролеты ракет и взрывы – работа российского ПВО.
Также сообщается о плановых эвакуациях в учебных заведениях, магазинах города, и на автовокзале.
Отмечается, что наиболее громкие взрывы слышны вблизи населенных пунктов Таврово и Майское Белгородской области. Они находятся в непосредственной близости с украинской границей.
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