В Белгородской области слышны взрывы - соцсети

14:56 12 сентября Киев, Украина

В понедельник, жители Белгородской области сообщают в соцсетях о том, что на территории региона слышны взрывы, которые они традиционно называют "хлопками".



Также сообщается о массовой эвакуации в Белгороде.



В местных пабликах публикуют видео очевидцев с предположением, что зафиксированные пролеты ракет и взрывы – работа российского ПВО.



Также сообщается о плановых эвакуациях в учебных заведениях, магазинах города, и на автовокзале.



Отмечается, что наиболее громкие взрывы слышны вблизи населенных пунктов Таврово и Майское Белгородской области. Они находятся в непосредственной близости с украинской границей.